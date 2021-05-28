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Член ради ФІФА назвав можливе покарання для Ювентуса, Реала і Барселони

Сьогодні 10:13 569 0
УЄФА готується покарати засновників Суперліги
Член ради ФІФА назвав можливе покарання для Ювентуса, Реала і Барселони
#УЄФА

Джерело - sport.ua.

УЄФА серйозно ставиться до справи проти Барселони, Реала і Ювентуса, які все ще не вийшли з проєкту Суперліги.

Про це розповів член ради організації Евеліна Крістіллін.

"Досить складно було працювати в дні, коли виник проєкт Суперліги. Президент УЄФА Александар Чеферін був навіть більш злим, ніж він здавався, коли виходив до ЗМІ.

Три клуби порушили дві статті статуту УЄФА. Одна зі статей не передбачає певної санкції, тому УЄФА може піти по екстремальному шляху. Виключення клубів - один із сценаріїв.

Але ми розуміємо, що тоді клуби підуть до Спортивного арбітражного суду, а також можуть звернутися в суди звичайної юрисдикції. Так що ситуація важка", - вважає Крістіллін.

9 клубів, які раніше оголосили про вихід з Суперліги, покарані не будуть.

Раніше, УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти засновників Суперліги.

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