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Венеція повернулася у Серію А

Сьогодні 08:26 329 0
Визначились всі учасники Серії А сезону 2021/22
Венеція повернулася у Серію А
#Венеція, #Серія А

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді фіналу плей-оф за право виступати у Серії А Чіттаделла не втримала перемогу над Венецією.

Венеція стала третім представником Серії В (Емполі та Салернітана), який наступного сезону виступатиме в еліті.

Востаннє клуб грав у Серії А у сезоні 2001/02.

Плей-оф за вихід у Серію А
Фінал, 27 травня

Венеція – Чіттаделла 1:1 (0:1)

(Перший матч 1:0)

Голи: 0:1 – 26 Проя, 1:1 – 90+3 Бокалон

Вилучення: Маццоккі, 36 (Венеція, друга жовта картка)

Раніше, Емполі повернувся у Серію А.

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