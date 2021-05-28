Венеція повернулася у Серію А

Джерело - Чемпіон.
У матчі-відповіді фіналу плей-оф за право виступати у Серії А Чіттаделла не втримала перемогу над Венецією.
Венеція стала третім представником Серії В (Емполі та Салернітана), який наступного сезону виступатиме в еліті.
Востаннє клуб грав у Серії А у сезоні 2001/02.
Плей-оф за вихід у Серію А
Фінал, 27 травня
Венеція – Чіттаделла 1:1 (0:1)
(Перший матч 1:0)
Голи: 0:1 – 26 Проя, 1:1 – 90+3 Бокалон
Вилучення: Маццоккі, 36 (Венеція, друга жовта картка)
Раніше, Емполі повернувся у Серію А.