Шахтар спільно з Динамо замінить газон на НСК Олімпійський

Влітку проведуть роботи з оновлення газону на НСК Олімпійський.

Про це розповів директор департаменту експлуатації ТОВ Шахтар-Сервіс Вадим Гунько.

"Ми звикли завжди грати на гарному газоні, тому ініціатива походила від нашого клубу. На всіх домашніх стадіонах, яких уже було досить багато, починаючи від Донбас Арени, ми приділяли особливу увагу якості газону. Це загальносвітова, європейська практика – мати досить високі стандарти й вимоги до поля.

Досить довго обговорювали це питання з керівництвом НСК Олімпійський, а згодом і з ФК Динамо. Дійшли консенсусу: настав час. Власне, минуло рівно 10 років після того, як було постелено цей газон. І час його міняти настав давним-давно. Зараз ми взялися до реалізації проєкту. Ми розраховуємо, що до середини липня цей газон уже буде в досить гарному стані, а до кінця липня й початку серпня – ідеальний, чудової якості.

Взаємодія з НСК Олімпійський та Динамо? Жодного дисонансу – наразі працюємо абсолютно в унісон. З керівництвом Олімпійського знаходимо розуміння з усіх питань. Я впевнений, що й Міністерство молоді та спорту в цьому випадку розуміє важливість процесу. Керівництво ФК Динамо також підтримує цю ідею, і не лише підтримує, а й фактично взяло певні фінансові зобов'язання щодо участі та інвестування в проєкт. Нині все йде за планом.

Роботи виконуються силами насамперед агрономічної служби НСК Олімпійський, безумовно, з нашою участю. Просто в нас є досвід – ми знаємо, як це робити, маємо технології та вміємо контролювати якість. А замовником цього процесу є НСК Олімпійський. Велика подяка його керівництву за те, що воно розуміє важливість і займається реалізацією цієї ідеї", – розповів Гунько.