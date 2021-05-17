Шевченко оцінив готовність гравців збірної України

У футболістів, які прибули у розташування збірної України є певний дисбаланс.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Чудовий настрій. Всі хлопці приїхали вчасно, ми розмістилися, все в порядку. Ми добре знаємо це місце, любимо це місто, почуваємося тут добре. Сьогодні ми зробили тестування, щоб зрозуміти, в якому стані хлопці знаходяться. Завтра ще одне буде, після чого розпочнемо планування наших тренувань.

Прогнози щодо стану наших футболістів підтвердилися. Це було правильне рішення - зібратися трохи раніше. Є певний дисбаланс стану футболістів, але є ще час все виправити", - сказав Шевченко.