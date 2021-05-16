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Тухель пояснив поразку Челсі у фіналі Кубка Англії

Сьогодні 10:15 806 0
Томас Тухель прокоментував поразку від Лестера у фіналі Кубка Англії
Тухель пояснив поразку Челсі у фіналі Кубка Англії
#Тухель, #Челсі, #Лестер

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Челсі Томас Тухель оцінив поразку своєї команди у кубковому протистоянні з Лестером.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Ми розчаровані, але не розгнівані грою, яку показали хлопці. Думаю, нашої гри було достатньо, щоб виграти. Нам просто не пощастило.

Ми ніколи не приховували, що везіння потрібно, щоб перемагати на такому рівні. Потрібні імпульс, рішення, дрібні деталі, рефері.

Ми добре оборонялися, добре контратакували, не допустили контратак від однієї з найкращих контратакувальних команд Європи. Наші рішення у першому таймі були дуже неспокійними, ми намагалися форсувати їх.

У Аспілікуети був серйозний момент, і в другому таймі ми контролювали гру. Ми пропустили гол з нічого. Це фантастичний і везучий гол. У нас був момент у Мейсона, офсайд, який був на межі. Нам сьогодні не пощастило", – розповів Тухель.

Нагадаємо, Лестер став володарем Кубку Англії.

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