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Кабаєв: Динамо краще підготувалося до Кубка України

Сьогодні 11:44 651 0
Владислав Кабаєв прокоментував фінал Кубка України
Кабаєв: Динамо краще підготувалося до Кубка України
#Зоря, #Динамо

Джерело - zarya-lugansk.com.

Форвард Зорі Владислав Кабаєв оцінив поразку від Динамо у Кубку України.

Про це розповів сам футболіст.

"Чисто кубковий матч, фінал, в якому гра йшла до першої помилки, першого гола. У нас були свої напівмоменти, які ми не реалізували, а Динамо забило і заслужено перемогло.

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Трохи не вистачило. Можливо, далося взнаки те, що сезон видався важким. Готувалися до фіналу, залишався маленький крок, але його не вистачило. Десь фізично втомилися, Динамо було краще готове, але всі билися, на полі точно не було байдужих", - сказав Кабаєв.

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