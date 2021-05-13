 Динамо - Зоря 1:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Зоря 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 22:21 461 0
Єдиний гол у матчі забив Циганков
Динамо - Зоря 1:0. Огляд матчу
#Динамо, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі Кубку України у Тернополі київське Динамо перемогло луганську Зорю.

Кубок України 
Фінал, 13 травня

Динамо - Зоря 1:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0)

Гол: 1:0 - 99 Циганков

Динамо: Денис Бойко, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко (Олександр Караваєв 11), Жерсон Родрігес (Карлос Де Пена 118), Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Денис Гармаш 113), Артем Бєсєдін, Томаш Кендзьора

Зоря: Нікола Васіль, Жуніор Рейс, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Віталій Вернидуб, Дмитро Іванісеня, Владислав Кабаєв (Олександр Гладкий 82), Єгор Назарина (Аллахяр 63), Артем Громов (Шахаб Захеді 90+3), Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Ловро Цвек 118)

Попередження: Микола Шапаренко 35, Томаш Кендзьора 67, Сергій Сидорчук 90+3 - Віталій Вернидуб 14, Владлен Юрченко 52, Владислав Кочергін 75, Аллахяр 90+3, Жуніор Рейс 90+4, Дмитро Іванісеня 111

Нереалізований пенальті: Віктор Циганков 105+1

Раніше, Динамо підпише Кулача.

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