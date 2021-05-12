Спортінг став чемпіоном Португалії

Спортінг вперше за 19 років став чемпіоном Португалії

Джерело - Чемпіон.

У матчі 32-го туру чемпіонату Португалії Спортінг обіграв Боавішту.

Завдяки цьому Спортінг набрав 82 очки і став недосяжним для найближчого переслідувача Порту, ​​в активі якого 74 очка. Таким чином, лісабонський клуб став чемпіоном Португалії. Останній раз цей трофей діставався Спортінгу в сезоні-2001/2002.

Ця перемога в чемпіонаті Португалії стала 19-й в історії для Спортінга. Лідером за кількістю завойованих чемпіонських є Бенфіка, яка ставала чемпіоном Португалії 37 разів.