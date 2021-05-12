 Барселона зіграла внічию з Леванте та втратила шанс очолити Ла-Лігу | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона зіграла внічию з Леванте та втратила шанс очолити Ла-Лігу

Сьогодні 08:10 475 0
Барселона втратила перемогу над Леванте
Барселона зіграла внічию з Леванте та втратила шанс очолити Ла-Лігу
#Барселона, #Леванте, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Барселона у 36 турі Ла-Ліги втратила очки у матчі з Леванте.

Матч завершився з рахунком 3:3.

Таким чином, Барселона ризикує вилетіти з чемпіонської гонки. Наразі підопічні Кумана йдуть другими у турнірній таблиці Ла-Ліги, розташувавшись між Реалом і Атлетіко на дистанції в один заліковий бал, однак у мадридських клубів гра в запасі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

36 тур, 11 травня

Леванте - Барселона 3:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 25 Мессі, 0:2 - 34 Педрі, 1:2 - 57 Мелеро, 2:2 - 59 Моралес, 2:3 - 64 Дембеле, 3:3 - 83 Леон

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