 Емері: Вільярреал заслужено вийшов у фінал | Футбол | Champion.com.ua
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Емері: Вільярреал заслужено вийшов у фінал

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Емері: Вільярреал заслужено вийшов у фінал
Емері: Вільярреал заслужено вийшов у фінал
#Арсенал, #Вільярреал, #Ліга Європи

Джерело - uefa.com.

Вільярреал заслужив вихід у фінал Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер іспанської команди Унай Емері.

"Були моменти коли ми, володіючи м'ячем, контролювали хід цього матчу. Щоправда, найкращий момент для взяття воріт був в Арсенала. Це треба визнати. Знаю, що нам доведеться нелегко проти Юнайтед, але сьогодні ми сповна насолодилися моментом. Ми заслужили зустріч з ними і покажемо уболівальникам нашу найкращу гру.

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Ми дуже пишаємося собою, адже Арсенал - відмінна команда, а ми сьогодні виконали чудову роботу, як і в першому матчі, і заслужено пройшли у фінал. Ми з усією серйозністю поставилися до цього матчу, мої гравці весь час допомагали один одному. Ми  працювали з усіх сил, дуже добре оборонялися", - сказав Емері.

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