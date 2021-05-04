Гравцям Олімпіка представлено нового головного тренера

Санжар повернуся до донецького клубу

Джерело - ФК Олімпік.

Вранці 4 травня на базі в Щасливому президент Олімпіка Владислав Гельзін представив команді нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ним став добре знайомий українським любителям футболу Роман Санжар. Трудова угода розрахована на два роки.

У тренерський штаб Санжара в Олімпіку увійдуть четверо фахівців:

Асистент тренера - Дмитро Гришко.

Асистент тренера - Яя Туре.

Тренер з фізпідготовки - Олексій Змієвський.

Тренер воротарів - Станіслав Тищенко.

Санжар під час ігрової кар'єри захищав кольори Олімпіка, а також був головним тренером команди з 2013-го року по 2018-й. Під його керівництвом донеччани дійшли до півфіналу Кубка України в сезоні 2014/15, а також навесні 2017 року здобули історичну путівку до єврокубків.

Нагадаємо, Олімпік відправив у відставку Калитвинцева.