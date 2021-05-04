Гравцям Олімпіка представлено нового головного тренера

Джерело - ФК Олімпік.
Вранці 4 травня на базі в Щасливому президент Олімпіка Владислав Гельзін представив команді нового головного тренера.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Ним став добре знайомий українським любителям футболу Роман Санжар. Трудова угода розрахована на два роки.
У тренерський штаб Санжара в Олімпіку увійдуть четверо фахівців:
Асистент тренера - Дмитро Гришко.
Асистент тренера - Яя Туре.
Тренер з фізпідготовки - Олексій Змієвський.
Тренер воротарів - Станіслав Тищенко.
Санжар під час ігрової кар'єри захищав кольори Олімпіка, а також був головним тренером команди з 2013-го року по 2018-й. Під його керівництвом донеччани дійшли до півфіналу Кубка України в сезоні 2014/15, а також навесні 2017 року здобули історичну путівку до єврокубків.
Нагадаємо, Олімпік відправив у відставку Калитвинцева.