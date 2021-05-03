Юрій Калітвінцев покинув Олімпік

Після поразки від Інгульця керівництво Олімпіка і головний тренер команди Юрій Калитвинцев прийняли рішення припинити співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.

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52-річний наставник пропрацював в Олімпіку понад два місяців. За цей час донеччани провели 10 матчів в УПЛ, в яких потерпіли 8 поразок, 1 раз зіграли внічию і добули 1 перемогу.

Разом з Калитвинцевим команду покинули його асистент Геннадій Литовченко, тренер воротарів Володимир Тименко, а також фахівець з фізпідготовки Антон Дяченко.

Ім'я нового головного тренера футболісти дізнаються вже завтра. Він буде представлений команді на ранковому тренуванні.