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Олімпік відправив у відставку Калитвинцева

Сьогодні 19:11 316 0
Юрій Калітвінцев покинув Олімпік
Олімпік відправив у відставку Калитвинцева
#Олімпік, #Калитвинцев

Джерело - olimpik.com.ua.

Після поразки від Інгульця керівництво Олімпіка і головний тренер команди Юрій Калитвинцев прийняли рішення припинити співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.

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52-річний наставник пропрацював в Олімпіку понад два місяців. За цей час донеччани провели 10 матчів в УПЛ, в яких потерпіли 8 поразок, 1 раз зіграли внічию і добули 1 перемогу.

Разом з Калитвинцевим команду покинули його асистент Геннадій Литовченко, тренер воротарів Володимир Тименко, а також фахівець з фізпідготовки Антон Дяченко.

Ім'я нового головного тренера футболісти дізнаються вже завтра. Він буде представлений команді на ранковому тренуванні.

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