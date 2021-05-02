Де Дзербі - про Шахтар: Моє рішення не буде якоюсь сенсацією

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі особисто скаже босам клубу і футболістам про свої плани на майбутнє.

Про це заявив сам тренер.

"Все досить просто, і я вже говорив про це з футболістами. Люди пишуть всюди, але я сказав хлопцям, що вони і клуб першими дізнаються, якщо що-небудь станеться. Я в боргу перед ними, і це правильно.

Можливо, я піду, точно також, як можливо, що і залишуся. Гравці - професіонали, вони повністю сконцентровані і можуть продовжувати грати зі мною чи без мене. Якщо мені буде що сказати, то я зроблю це. Моє рішення не буде якоюсь сенсацією на вебсайті або в газеті. Я люблю бути відвертим і справедливим з усіма", - сказав Де Дзербі.