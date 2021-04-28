Італійський клуб намагається перехопити Де Дзербі у Шахтаря

У гірників з'явився серйозний конкурент

Фіорентина вступила в боротьбу з Шахтарем за головного тренера Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Пріоритетною кандидатурою для Фіорентини був наставник Наполі Дженнаро Гаттузо. Однак він поки що не визначився з тим, чи залишить свій нинішній клуб в кінці сезону.

Фіорентина ж запланувала на літо велику перебудову в команді, тому хоче визначитися з новим головним тренером якомога швидше. Зараз команду очолює Джузеппе Якіні, але в кінці сезону він, швидше за все, буде звільнений.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до того, щоб підписати контракт з Шахтарем.