Визначився найкращий гравець матчу Реал - Челсі

Найкращим гравцем першого півфінального матчу Ліги чемпіонів Реал - Челсі став півзахисник лондонського клубу Н'Голо Канте.

Про це повідомляє УЄФА.

"Він блискуче відпрацював і в обороні, і в атаці, дав команді такий потрібний баланс. Підбирав м'ячі на всіх ділянках поля, здорово пасував між лініями, забезпечивши швидкий перехід з захисту в напад. Канте провів відмінний матч", - розповів Технічний спостерігач УЄФА Хінес Карвахаль