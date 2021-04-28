 Визначився найкращий гравець матчу Реал - Челсі | Футбол | Champion.com.ua
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Визначився найкращий гравець матчу Реал - Челсі

Сьогодні 08:14 1291 0
Став відомий найкращий гравець матчу
Визначився найкращий гравець матчу Реал - Челсі
#Реал, #Челсі

Джерело - uefa.com.

Найкращим гравцем першого півфінального матчу Ліги чемпіонів Реал - Челсі став півзахисник лондонського клубу Н'Голо Канте.

Про це повідомляє УЄФА.

"Він блискуче відпрацював і в обороні, і в атаці, дав команді такий потрібний баланс. Підбирав м'ячі на всіх ділянках поля, здорово пасував між лініями, забезпечивши швидкий перехід з захисту в напад. Канте провів відмінний матч", - розповів Технічний спостерігач УЄФА Хінес Карвахаль

Нагадаємо, Реал зіграв унічию з Челсі у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

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