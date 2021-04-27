 Луческу: Вартість деяких гравців подвоїлася, а то і потроїлася | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу: Вартість деяких гравців подвоїлася, а то і потроїлася

Сьогодні 17:11 879 0
Румунський наставник задоволений своєю роботою в Динамо
Луческу: Вартість деяких гравців подвоїлася, а то і потроїлася
#Луческу, #Динамо

Джерело - Gazeta Sporturilor.

Досягнення Мірчі Луческу у київському Динамо стане уроком для всіх.

Про це заявив сам фахівець.

"Сподіваюся, те, чого я тут домігся, стане уроком для всіх. Повернути собі титул через сім років, прийнявши команду з 23-очковим відставанням від "Шахтаря" і привівши її до 13-очкової переваги.

Тепер я продемонстрував, що важливий не тільки талант. Настрій, який оживляє гравців, дуже важливий! Менталітет переможців. Ті ж гравці, але різна підготовка, різна філософія, різний дух і багато роботи.

Радий, що багато хто цінує мою роботу в київському Динамо. З боку вони краще бачили, наскільки виросла команда, наскільки виросли гравці. Вартість деяких за цей період збільшилася вдвічі, навіть втричі", - сказав Луческу.

Раніше стало відомо, що кричав Луческу ультрас Динамо під час конфлікту з ними.

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