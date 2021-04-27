Луческу: Вартість деяких гравців подвоїлася, а то і потроїлася

Досягнення Мірчі Луческу у київському Динамо стане уроком для всіх.

Про це заявив сам фахівець.

"Сподіваюся, те, чого я тут домігся, стане уроком для всіх. Повернути собі титул через сім років, прийнявши команду з 23-очковим відставанням від "Шахтаря" і привівши її до 13-очкової переваги.

Тепер я продемонстрував, що важливий не тільки талант. Настрій, який оживляє гравців, дуже важливий! Менталітет переможців. Ті ж гравці, але різна підготовка, різна філософія, різний дух і багато роботи.

Радий, що багато хто цінує мою роботу в київському Динамо. З боку вони краще бачили, наскільки виросла команда, наскільки виросли гравці. Вартість деяких за цей період збільшилася вдвічі, навіть втричі", - сказав Луческу.