Луческу: Поведінка ультрас? Я їх не вважаю уболівальниками

Головний тренер Динамо Мірча Луческу відреагував на образи ультрас київського клубу під час матчу Кубка України у Тернополі.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

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"Поведінка ультрас? Я їх не вважаю уболівальниками. Але мене цікавить тільки команда і результат. Підняти Динамо і вивести в Лігу чемпіонів. Хочеш протестувати - знімай маску, щоб тебе бачили. А ті, хто підтримує команду і мене - ті справжні уболівальники. А ті, хто свистить - це так звані уболівальники. Тому що вони не підтримують хлопців", - розповів Луческу.