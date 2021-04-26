 Циганик: Шевченко розчарований травмою Мораеса | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик: Шевченко розчарований травмою Мораеса

Сьогодні 20:55 333 0
Журналіст - про втрату нападника збірної України
Циганик: Шевченко розчарований травмою Мораеса
#Мораес, #Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Ігор Циганик обговорив з наставником збірної України Андрієм Шевченком травму форварда Шахтаря Жуніора Мораеса, якого на Євро не буде.

Про це заявив сам журналіст.

"Поспілкувався з Шевченком. Він дуже розчарований тим, що Мораес отримав таку травму коліна. Півроку без нього мінімум, тому на Євро його не буде. Мораес - досвідчений форвард, який в потрібний момент міг би знайти шанс. На нього розраховували, був претендентом на стартовий склад.

Тепер залишилися три форварди - Яремчук, Бєсєдін та Довбик. Але вони більш-менш однопланові. У збірної пропала одна з опцій. Можливо, розглядається варіант з Кулачем або Кравцем", - сказав Циганик.

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