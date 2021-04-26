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Гасперіні: Маліновський набрав приголомшливу форму

Сьогодні 11:44 1027 0
Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру Руслана Маліновського
Гасперіні: Маліновський набрав приголомшливу форму
#Гасперіні, #Маліновський, #Аталанта

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні високо оцінив гру українського півзахисника Руслана Маліновського.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

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"Руслан прийшов в клуб в якості півзахисника, але з часом я попросив його розвинути свою роль до чогось схожого на позиції Йосипа Ілічича. Спочатку він трохи був проти, але з часом все вийшло. Зараз Маліновський стабільно підключається до атакувальних дій і забиває голи.

У нього були деякі проблеми з COVID-19, потім з грижею, але за останній час Маліновський набрав приголомшливу форму. Він проводить відмінний сезон", - відзначив Гасперіні.

Відзначимо, що Маліновський в останніх п'яти іграх команди в чемпіонаті Італії забив три голи і віддав п'ять результативних передач.

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