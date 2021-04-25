Метал розгромив Таврію, Яруд програв Кривбасу. Результати матчів 19 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 19 турі української Другої ліги відбулися 5 матчів.
Чемпіонат України - Друга ліга
19 тур, 25 квітня
Група А
Волинь-2 (Луцьк) - Рубікон (Вишневе) 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Янчук, 1:1 - 72 Тищенко
Нива (Вінниця) - Чайка (Борщагівка Петропавлівська) 3:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 61 Сафіханов, 1:1 - 62 Георгієв, 2:1 - 89 Маляренко, 3:1 - 90+3 Браславський
Група Б
Яруд (Маріуполь) - Кривбас (Кривий Ріг) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Ременюк, 0:2 - 65 Заїменко
Таврія (Сімферополь) - Метал (Харків) 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 19 Балулі, 0:2 - 21 Демченко, 0:3 - 89 Рязанцев
Нікополь - Реал-Фарма (Одеса) 0:0
Раніше, Епіцентр розгромив Карпати в 19 турі Другої ліги.