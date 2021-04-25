 Метал розгромив Таврію, Яруд програв Кривбасу. Результати матчів 19 туру Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Метал розгромив Таврію, Яруд програв Кривбасу. Результати матчів 19 туру Другої ліги

Сьогодні 19:11 790 0
Метал розгромив Таврію, Яруд програв Кривбасу. Результати матчів 19 туру Другої ліги
#Рубікон, #Яруд, #Метал

Джерело - Чемпіон.

У 19 турі української Другої ліги відбулися 5 матчів.

Чемпіонат України - Друга ліга
19 тур, 25 квітня
Група А

Волинь-2 (Луцьк) - Рубікон (Вишневе) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Янчук, 1:1 - 72 Тищенко

Нива (Вінниця) - Чайка (Борщагівка Петропавлівська) 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Сафіханов, 1:1 - 62 Георгієв, 2:1 - 89 Маляренко, 3:1 - 90+3 Браславський

Група Б 

Яруд (Маріуполь) - Кривбас (Кривий Ріг) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Ременюк, 0:2 - 65 Заїменко

Таврія (Сімферополь) - Метал (Харків) 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Балулі, 0:2 - 21 Демченко, 0:3 - 89 Рязанцев

Нікополь - Реал-Фарма (Одеса) 0:0

Раніше, Епіцентр розгромив Карпати в 19 турі Другої ліги.

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