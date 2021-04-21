 Ювентус сумнівається у доцільності створення Суперліги | Футбол | Champion.com.ua
Президент Інгульця постраждав від вибуху гранати - джерело
Вчора 21:19 5721
Динамо розгромило Агробізнес та вийшло у фінал Кубка України
Сьогодні 17:51 1184
Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE
Сьогодні 17:45 4164
Львів переграв Минай у перенесеному матчі УПЛ
Сьогодні 15:53 745
Костюк перемогла Касаткіну у другому колі турніру у Стамбулі
Сьогодні 14:38 465 2
Лопес: У Ломаченка є психологічні проблеми
Сьогодні 13:25 1569
Поворознюк: Чудак дістає гранату і кладе на стіл, мене врятували ікони
Сьогодні 11:25 2118
Динамо зіграє з Агробізнесом, Олександрія - із Зорею у Кубку України
Сьогодні 09:25 490
Суперліга вивчить відповідні кроки для видозміни проекту
Сьогодні 08:55 727 1
Ребров втретє виграв з Ференцварошом чемпіонат Угорщини
Вчора 23:15 1364
Блоги
Ви проти команди уболіваєте: Бущан жорстко поспілкувався з ультрас Динамо
Ви проти команди уболіваєте: Бущан жорстко поспілкувався з ультрас Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:55 499
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:23 1072
Бєсєдін подвоює перевагу Динамо дальнім пострілом
Бєсєдін подвоює перевагу Динамо дальнім пострілом Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:43 769
Лєднєв відкрив рахунок у півфіналі Кубка України після ефектного асиста Родрігеса
Лєднєв відкрив рахунок у півфіналі Кубка України після ефектного асиста Родрігеса Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:07 1142
Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством
Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:50 938
Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати
Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:53 523
Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу
Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:31 500
22 роки тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
22 роки тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:37 2096
Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером
Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:42 928 2
Кравець відзначився голом у турецькій Суперлізі
Кравець відзначився голом у турецькій Суперлізі Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:57 412
У фіналі Донбас - Сокіл сталася епічна бійка
У фіналі Донбас - Сокіл сталася епічна бійка Андрій Твердохліб
Вчора 15:12 1050
Уболівальник Портленда поставив у букмекерській конторі будинок на улюблену команду
Уболівальник Портленда поставив у букмекерській конторі будинок на улюблену команду Андрій Твердохліб
Вчора 13:55 551
Футболісти Колоса влаштували п'яний дебош у поїзді
Футболісти Колоса влаштували п'яний дебош у поїзді Андрій Твердохліб
Вчора 11:19 7255 5
Гвоздик звинуватив Редкача в брехні, той відповів
Гвоздик звинуватив Редкача в брехні, той відповів Андрій Твердохліб
Вчора 09:07 977 1
Фантазер: у мережі жорстко потролили Івана Редкача
Фантазер: у мережі жорстко потролили Івана Редкача Андрій Твердохліб
Вчора 08:04 1121
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ювентус сумнівається у доцільності створення Суперліги

Сьогодні 20:33 294 0
Ювентус оприлюднив заяву щодо Суперліги
Ювентус сумнівається у доцільності створення Суперліги
#Ювентус

Джерело - isport.uа.

У Ювентусі відреагували на вихід команд із Суперліги та на шанси турніру у майбутньому.

Про це йдеться в заяві клубу.

Актуально: Пірло: Суперліга - це проєкт майбутнього

"Нам відомо про запити і намір деяких команд покинути проєкт, хоча необхідні процедури, передбачені договором між усіма клубами, ще не проведені.

Ми зберігаємо віру в спортивну, комерційну та юридичну силу проєкту, але зараз шанси на його здійснення в спочатку задуманому вигляді малі. При цьому Ювентус досі прихильний справі про створення довгострокового проєктту для клубу і всього футбольного руху", - йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, Ювентус залишив новостворений турнір Європейська Суперліга.

Коментарі ()