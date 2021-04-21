Ювентус сумнівається у доцільності створення Суперліги

У Ювентусі відреагували на вихід команд із Суперліги та на шанси турніру у майбутньому.

Про це йдеться в заяві клубу.

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"Нам відомо про запити і намір деяких команд покинути проєкт, хоча необхідні процедури, передбачені договором між усіма клубами, ще не проведені.

Ми зберігаємо віру в спортивну, комерційну та юридичну силу проєкту, але зараз шанси на його здійснення в спочатку задуманому вигляді малі. При цьому Ювентус досі прихильний справі про створення довгострокового проєктту для клубу і всього футбольного руху", - йдеться в заяві клубу.