Ювентус сумнівається у доцільності створення Суперліги

Джерело - isport.uа.
У Ювентусі відреагували на вихід команд із Суперліги та на шанси турніру у майбутньому.
Про це йдеться в заяві клубу.
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"Нам відомо про запити і намір деяких команд покинути проєкт, хоча необхідні процедури, передбачені договором між усіма клубами, ще не проведені.
Ми зберігаємо віру в спортивну, комерційну та юридичну силу проєкту, але зараз шанси на його здійснення в спочатку задуманому вигляді малі. При цьому Ювентус досі прихильний справі про створення довгострокового проєктту для клубу і всього футбольного руху", - йдеться в заяві клубу.
Нагадаємо, Ювентус залишив новостворений турнір Європейська Суперліга.