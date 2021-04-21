Атлетіко залишив Суперлігу

Джерело - Чемпіон.
Після наради сьогодні вранці, 21 квітня, рада директорів Атлетіко повідомила босам Суперліги та іншим клубам-засновникам про те, що матрацники залишають змагання.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У клубі зазначають, що їм важливо зберегти нормальні відносини зі своїми фанатами. Основний склад команди і головний тренер Дієго Сімеоне солідарні із вердиктом керівництва.
Comunicado oficialhttps://t.co/mCSfbRXar4— Atlético de Madrid (@Atleti) April 21, 2021
Раніше всі шість членів-засновників ESL з Прем'єр-ліги - Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем - офіційно відмовилися від участі в Суперлізі.