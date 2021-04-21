Атлетіко залишив Суперлігу

Іспанці слідом за англійцями залишають турнір

Джерело - Чемпіон.

Після наради сьогодні вранці, 21 квітня, рада директорів Атлетіко повідомила босам Суперліги та іншим клубам-засновникам про те, що матрацники залишають змагання.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У клубі зазначають, що їм важливо зберегти нормальні відносини зі своїми фанатами. Основний склад команди і головний тренер Дієго Сімеоне солідарні із вердиктом керівництва.

Comunicado oficialhttps://t.co/mCSfbRXar4 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 21, 2021

Раніше всі шість членів-засновників ESL з Прем'єр-ліги - Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем - офіційно відмовилися від участі в Суперлізі.