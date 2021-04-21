Проєкт нового європейського турніру зазнав краху

Всі шість англійських клубів вирішили вийти з проекту Європейської Суперліги (ESL).

Про це повідомляє Sky Sports.

Арсенал, Тоттенгем, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед приєдналися до Челсі і Манчестер Сіті, які раніше оголосили про свою відмову.

Манчестер Сіті був першою командою Прем'єр-ліги, що офіційно підтвердила, що виходить з турніру ESL. У стані лідера Прем'єр-ліги заявили: Манчестер Сіті може підтвердити, що він офіційно ввів у дію процедури виходу з групи, що розробляє плани Європейської Суперліги.

Вважається, що Челсі, вболівальники якого протестували біля Стемфорд Брідж перед матчем Прем'єр-ліги з Брайтоном, передумав через негативну реакцію всього світу. Абсолютно негативна реакція на плани ESL могла повністю затьмарити всю хорошу роботу, яку клуб робить у футболі.

Оголошення про ESL 18 квітня, зроблене 12 клубами-засновниками, включаючи Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Арсенал і Тоттенгем з Прем'єр-ліги, було зустрінуте широкою критикою.