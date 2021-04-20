Мирон Маркевич зараз в тому періоді, коли міг би навести порядок в Шахтарі.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Зараз дуже багато людей сватають Мирона Маркевича в Метал. Маркевич - це легенда українського футболу. Це людина з таким досвідом, який повинен працювати з найкращими командами. Зараз, вже. Суркіс не побоявся запросити 75-річного Луческу, і цей досвід дав результат. Як виявилося, треба було просто зібрати команду. Ніяких трансферів, особливих футболістів йому не дали. З тих футболістів, які були, він зробив гарну, конкурентоспроможну команду.

Маркевичу 70 років. Він зараз в тому періоді, коли міг би навести порядок в Шахтарі. Кращої кандидатури серед українських тренерів немає (та й зарубіжних теж, ми побачили Фонсека і Каштру). Він може розібратися. Він добре знає український футбол, добре розбирається в гравцях, які там є. Він їх бачить в кожному турі, йому не треба з ними знайомитися.

Шахтарю зараз просто потрібен справжній тренер. Чи не тактик, філософ або джентльмен, а тренер. Коуч, якому ніхто не скаже, кого ставити, а кого не ставити. Якому не скажуть, що робити або не робити, він сам розбереться. Я вважаю, що Маркевич - гідна кандидатура на пост головного тренера Шахтаря, він повинен там працювати, тому що заслужив цього.

Він вигравав і срібло УПЛ, і багато бронз, і в фіналі ЛЄ грав. Що ще потрібно? Ще далі пробувати якихось незрозумілих ноунейм, як Де Дзербі?

За останні роки Шахтар втратив свій лиск. Каштру мав би сказати: Не виходить у мене. Він провалився з Шахтарем, тому що послухав Жозе Боту, який привіз йому футболістів, яких він повинен був ставити в склад. Мудрик не гірше, але цих купили за гроші. За них можуть голову відсікти, а свій - це неважливо.

Потрібен тренер рівня Маркевича, який приїде і скаже: Хлопці, не треба розповідати. Я сам розберуся. Мені все одно, хто скільки заробляє і за кого скільки заплатили. У його роботу ніхто ніколи не влізе", - сказав Циганик.