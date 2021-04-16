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Інтернасьйонал підписав контракт з Тайсоном

Сьогодні 22:05 90 0
Бразилець повернувся у свій рідний клуб
Інтернасьйонал підписав контракт з Тайсоном
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - internacional.com.br.

Тайсон, сьогодні залишивши Шахтар, підписав контракт з клубом Інтернасьйонал.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

З хавбеком підписано дворічний контракт.

Фінансові подробиці угоди з 33-річним бразильським хавбеком Інтернасьйонал не розголошує.

Тайсон є вихованцем Інтернасьйонала. За першу команду дебютував у 2008 році і виступав за неї до 2010 року, коли перейшов до харківського Металіста.

У складі Інтернасьйонала Тайсон у 2010 році став володарем Копа Лібертадорес - найпрестижнішого трофея південноамериканського футболу. За донецький Шахтар Тайсон виступав з 2013 року.

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