Бразилець повернувся у свій рідний клуб

Тайсон, сьогодні залишивши Шахтар, підписав контракт з клубом Інтернасьйонал.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

З хавбеком підписано дворічний контракт.

Фінансові подробиці угоди з 33-річним бразильським хавбеком Інтернасьйонал не розголошує.

Тайсон є вихованцем Інтернасьйонала. За першу команду дебютував у 2008 році і виступав за неї до 2010 року, коли перейшов до харківського Металіста.

У складі Інтернасьйонала Тайсон у 2010 році став володарем Копа Лібертадорес - найпрестижнішого трофея південноамериканського футболу. За донецький Шахтар Тайсон виступав з 2013 року.