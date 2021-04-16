Джерело - internacional.com.br.
Тайсон, сьогодні залишивши Шахтар, підписав контракт з клубом Інтернасьйонал.
Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.
З хавбеком підписано дворічний контракт.
Фінансові подробиці угоди з 33-річним бразильським хавбеком Інтернасьйонал не розголошує.
Тайсон є вихованцем Інтернасьйонала. За першу команду дебютував у 2008 році і виступав за неї до 2010 року, коли перейшов до харківського Металіста.
У складі Інтернасьйонала Тайсон у 2010 році став володарем Копа Лібертадорес - найпрестижнішого трофея південноамериканського футболу. За донецький Шахтар Тайсон виступав з 2013 року.