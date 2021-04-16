Тайсон залишив Шахтар

Клуб достроково відпустив гравця

Джерело - ФК Шахтар.

Півзахисник Тайсон, чий контракт з Шахтарем завершувався влітку 2021 року, достроково залишив клуб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб погодився достроково відпустити 33-річного бразильця, який отримав статус вільного агента.

Тайсон після конфлікту з тренером і клубом працював в дублі Шахтаря.

У всіх турнірах футболіст провів за Шахтар 299 поєдинків і забив 55 м'ячів. 6 разів ставав чемпіоном України, виграв 5 Кубків і 4 Суперкубки України.

Провів 4 матчі і забив 1 гол за збірну Бразилії.

В Україні Тайсон виступав за Металіст і Шахтар, куди гравець перебрався у 2013 році.

Раніше, Маркевич назвав переможця матчу Шахтар - Динамо.