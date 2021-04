Президент Баварії очолив Асоціацію європейських клубів

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге став президентом Асоціації європейських клубів.

Про це повідомив журналіст New York Times Тарік Панж.

На цій посаді функціонер замінив президента Ювентуса Андреа Аньєллі, який покинув посаду після новин про створення європейської Суперліги.

Призначення Румменігге, швидше за все, пов'язано з тим, що Баварія відмовилася брати участь в новому турнірі.

