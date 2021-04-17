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Палкін: Сподіваюсь, що команда пробачить Тайсона

Сьогодні 13:13 975 0
Сергій Палкін прокоментував відхід Тайсона
Палкін: Сподіваюсь, що команда пробачить Тайсона
#Тайсон, #Шахтар, #Палкін

Джерело - shakhtar.com.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін виділив заслуги Тайсона у Шахтарі.

Про це розповів сам функціонер.

"Який слід залишив Тайсон  протягом 8 років у клубі? Найголовніше – трофеї. За великим рахунком заради них і він грає, і ми. Тайсон виграв 15 трофеїв, забив 55 голів, провів 299 матчів. Це дорогого вартує! Прощатися завжди складно, тим паче коли людина відіграла в клубі 8 років. З ним пов'язана частина історії, перемоги Шахтаря. І коли розстаєшся, це завжди сум, тому що частина історії відходить назад. Я хочу побажати Тайсону тільки успіхів. Він уклав дворічний контракт з Інтером, хоче ще пограти в себе на батьківщині. Я хотів би побажати всього найкращого, аби в нього все виходило на бразильській землі, в бразильському футболі. Тому що в українському футболі він довів, показав і зробив усе що міг. Усіх йому благ і всього найкращого.

Важливо: Тайсон залишив Шахтар

Я не хотів би надто концентруватися на тій ситуації, що виникла останніми днями. У житті всяке буває. Тим паче всі ми знаємо, який Тайсон – досить запальна людина, але він швидко відходить. Усі негаразди забуваються. Я сподіваюсь, що команда йому пробачить, тренерський штаб. Потрібно вміти прощати, треба вміти йти один одному назустріч. Я вважаю, що ми розходимось гарно. Кожен із цієї ситуації винесе максимум. Восьмирічну історію ви не перекреслите: те, що він зробив для нас, для українського футболу загалом, адже він не лише в нас грав... Це дуже багато. І якого рівня футбол він демонстрував: ставав найкращим футболістом країни неодноразово. Він заслужив, і цього в нього ніхто не забере. Ту ситуацію, що виникла, ми забудемо за кілька тижнів, а восьмирічна історія залишиться в наших серцях назавжди.

Тайсон, повторюся, запальна людина, часом його поведінка спричиняє деякі питання, однак того, що він людина за своєю природою й сутністю досить добра, добродушна та відхідлива, – не забрати. У нього велике і добре серце. Я гадаю, воно його по життю веде і в багатьох життєвих ситуаціях рятуватиме. Хочу побажати Тайсону тільки всіх благ, здоров'я та всього найкращого. Щиро дякуємо за те, що він зробив для нашого клубу!", - розповів Палкін.

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