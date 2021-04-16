 Нойок: Мілевський реально великий майстер і легенда | Футбол | Champion.com.ua
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Нойок: Мілевський реально великий майстер і легенда

Вчора 23:10 396 0
Півзахисник - про знайомство з Артемом
Нойок: Мілевський реально великий майстер і легенда
#Мілевський, #Нойок

Джерело - Sport24.ru.

Український півзахисник російського Оренбурга Олександр Нойок щасливий, щоб у брестському Динамо грав разом з Артемом Мілевським.

Про це заявив сам футболіст.

"Коли зустрілися в одній команді в Бресті, я був щасливий: по-перше, Мілевський реально великий майстер і легенда, по-друге, дуже хороша людина.

В молодості Тьому оточували не ті люди. Вони просто користувалися його грошима. А справжню дружбу він знайшов уже пізніше - в тому ж Бресті. Особисто я жодного разу не застав його в якомусь жахливому світі: ну, ходили в ресторан, випивали по келиху вина під пасту, спокійно спілкувалися і роз'їжджалися по домівках. Ніяких проблем або скандалів не було навіть близько. Артем дійсно хороший хлопець", - зазначив Нойок.

Раніше, Леоненко порадив Мілевському покинути Минай.

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