Нойок: Мілевський реально великий майстер і легенда

Український півзахисник російського Оренбурга Олександр Нойок щасливий, щоб у брестському Динамо грав разом з Артемом Мілевським.

Про це заявив сам футболіст.

"Коли зустрілися в одній команді в Бресті, я був щасливий: по-перше, Мілевський реально великий майстер і легенда, по-друге, дуже хороша людина.

В молодості Тьому оточували не ті люди. Вони просто користувалися його грошима. А справжню дружбу він знайшов уже пізніше - в тому ж Бресті. Особисто я жодного разу не застав його в якомусь жахливому світі: ну, ходили в ресторан, випивали по келиху вина під пасту, спокійно спілкувалися і роз'їжджалися по домівках. Ніяких проблем або скандалів не було навіть близько. Артем дійсно хороший хлопець", - зазначив Нойок.