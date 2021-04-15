Російського арбітра усунули від футболу на 90 днів

Лапочкін не повідомив, що до нього зверталися люди з метою вплинути на результат матчу

Джерело - Sport24.

УЄФА відсторонив арбітра Сергія Лапочкіна від футбольної діяльності на 90 днів.

Про це повідомляє Sport24.

Таке рішення пов'язане з його роботою на матчі відбіркового раунду Ліги Європи-2018/19 Вентспілс - Бордо.

Рефері підозрюється в тому, що приховав той факт, що на нього виходили люди з метою вплинути на результат матчу.

Матч відбувся 26 липня 2018 року і завершився виїзною перемогою Бордо з рахунком 1:0. За підсумками двох зустрічей далі пройшов французький клуб.

У нинішньому сезоні Лапочкін відпрацював 15 матчів в якості головного судді. Він показав 95 жовтих карток (12 з яких стали для футболістів другими і привели до видалення), 1 червону і призначив 11 пенальті.

Арбітр не працює на єврокубкових матчах з літа 2019 року.

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