Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко міг прийняти російське громадянство.

Про це заявив коментатор Геннадій Орлов.

"Коли Зінченко тільки переїжджав в Росію, за нього йшла війна. Він же був приписаний донецьким Шахтарем, і Газізов ризикнув, сказавши: Давай, беремо тебе. Більш того, був такий момент, коли Зінченко навіть хотів взяти російське громадянство для того, щоб його заявили в Росію. Він же українець.

Я особисто його питав, і він сказав: Все-таки мої родичі живуть в Донецькій області, але не там, де ДНР, а в українській частині. Не можу я брати російське громадянство. Батьки та інше... Ну не можу. Якби він взяв російське громадянство, то опинився б в Зеніті.