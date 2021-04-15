 Орлов: Якби Зінченко взяв російське громадянство, то опинився б у Зеніті | Футбол | Champion.com.ua
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Орлов: Якби Зінченко взяв російське громадянство, то опинився б у Зеніті

Сьогодні 18:39 510 0
Коментатор - про можливий інший варіант розвитку кар'єри півзахисника Манчестер Сіті
Орлов: Якби Зінченко взяв російське громадянство, то опинився б у Зеніті
#Зінченко, #Зеніт

Джерело - championat.com.

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко міг прийняти російське громадянство.

Про це заявив коментатор Геннадій Орлов.

"Коли Зінченко тільки переїжджав в Росію, за нього йшла війна. Він же був приписаний донецьким Шахтарем, і Газізов ризикнув, сказавши: Давай, беремо тебе. Більш того, був такий момент, коли Зінченко навіть хотів взяти російське громадянство для того, щоб його заявили в Росію. Він же українець.

Я особисто його питав, і він сказав: Все-таки мої родичі живуть в Донецькій області, але не там, де ДНР, а в українській частині. Не можу я брати російське громадянство. Батьки та інше... Ну не можу. Якби він взяв російське громадянство, то опинився б в Зеніті.

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Але, може, це його доля. Зараз він капітан збірної України, причому грає на позиції опорного півзахисника. І як грає, як м'ячі роздає! Приголомшливо! Так гостро він діє. Ось його передачі вперед. Тобто він веде гру", - сказав Орлов.

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