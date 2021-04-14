Ісмаїлі пропустить матч з Динамо

Джерело - ФК Шахтар.
Лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі через проблеми з коліном точно не зіграє з Динамо 17 квітня.
Про це повідомляє пресслужба гірників.
Про терміни відновлення гравця інформації немає.
Крім Ісмаїлі в списку травмованих залишається півзахисник Євген Коноплянка.
Сьогодні відбулося теоретичне заняття, де тренерський штаб і футболісти розібрали відео матчів суперника, після чого провели 80-хвилинну сесію на поле, що включала в себе розминку, тактичні вправи на оборону і відпрацювання стандартних положень.
Шахтар перед очним матчем відстає від Динамо на 7 очок.
Раніше, матч Шахтар - Динамо відбудеться без глядачів.