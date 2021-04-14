Ісмаїлі пропустить матч з Динамо

Ключовий захисник не встиг відновитися

Джерело - ФК Шахтар.

Лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі через проблеми з коліном точно не зіграє з Динамо 17 квітня.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Про терміни відновлення гравця інформації немає.

Крім Ісмаїлі в списку травмованих залишається півзахисник Євген Коноплянка.

Сьогодні відбулося теоретичне заняття, де тренерський штаб і футболісти розібрали відео матчів суперника, після чого провели 80-хвилинну сесію на поле, що включала в себе розминку, тактичні вправи на оборону і відпрацювання стандартних положень.

Шахтар перед очним матчем відстає від Динамо на 7 очок.

Раніше, матч Шахтар - Динамо відбудеться без глядачів.