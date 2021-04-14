 Бондар: Лучі за місяць отримує зарплату арбітра УПЛ за 2 роки | Футбол | Champion.com.ua
Сокіл повернув свою торгову марку
Сьогодні 12:44 795
У Латвії вбили футбольного агента Мусолітіна і Кожухаря
Сьогодні 17:39 614
Бондар: Лучі за місяць отримує зарплату арбітра УПЛ за 2 роки
Сьогодні 16:24 615
Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:51 4632
Фонсека визначився зі своїм майбутнім у Ромі
Сьогодні 10:27 2190
Флік пояснив виліт Баварії з Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:30 1317
Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру
Сьогодні 08:58 5046
ПСЖ - Баварія 0:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:57 932
Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:20 972
Бокс від Усика та WePlay Esports: у Києві пройшли 8 рейтингових поєдинків
Сьогодні 02:20 1260
Блоги
Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022
Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022 Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:49 1424 1
Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією
Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:23 657
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:32 7501
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:12 196
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:59 5937
Дівчина дня. Французька тріатлоністка Венді Брю - справжня красуня
Дівчина дня. Французька тріатлоністка Венді Брю - справжня красуня Андрій Твердохліб
Вчора 08:16 3532
2 роки тому Ломаченко знищив Кроллу та захистив свої титули
2 роки тому Ломаченко знищив Кроллу та захистив свої титули Valeriy Ruchka
12.04.2021 19:27 473
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів Valeriy Ruchka
12.04.2021 18:39 1616
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців Valeriy Ruchka
12.04.2021 17:37 799
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
12.04.2021 17:24 348
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:54 Футбол Буковина здолала Ниву у 17 турі Другої ліги 34
17:39 Футбол У Латвії вбили футбольного агента Мусолітіна і Кожухаря 614
17:38 Футбол Ліверпуль - Реал: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів 131
17:34 ЄВРО 2021 з бадмінтону Ми - одна команда. Олімпійська чемпіонка стала амбасадором Євро-2021 107
17:31 Пряма трансляція Інгулець - Рух: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ 88
17:24 Футбол Ібрагімовичу загрожує дискваліфікація 515
17:16 Пряма трансляція Ворскла - Зоря: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ 102
17:10 Футбол Матч Шахтар - Динамо відбудеться без глядачів 237
17:07 Пряма трансляція Минай - Десна: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ 106
16:57 Пряма трансляція ФК Львів - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ 98
16:55 Футбол Метал розгромив Перемогу. Результати матчів 17 туру Другої ліги 356
16:40 Футбол Відомий український фахівець очолив аматорську команду з Росії 892 1
16:24 Футбол Бондар: Лучі за місяць отримує зарплату арбітра УПЛ за 2 роки 615
16:11 ММА Призначено дату бою Мак-Грегор - Пор'є 289
15:53 Футбол Яруд зіграв внічию з Балканами у 17 турі Другої ліги 268
15:41 Футбол Степаненко виділив важливість матчу проти Динамо 361
15:25 Футбол Тернопільській Ниві зарахували технічну поразку за матч з Гірник-Спортом 382
15:12 Футбол УАФ довічно дискваліфікувала 26 українських футболістів через виступи за "ДНР" та "ЛНР" 684
14:55 Футбол Славія - Арсенал: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги Європи 426
14:44 Футбол Легія викупить у Динамо травмованого Шабанова 722
14:30 Футбол Луческу виділив позитив у хейті від уболівальників Динамо 797
14:14 Футбол Неймар остаточно визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ 681
13:55 Футбол Карпати поступилися Карпатам Галич у 17 турі Другої ліги 928
13:49 Блог Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022 1438 1
13:45 Футбол Манчестер Юнайтед готує трансфер Варана 611

Бондар: Лучі за місяць отримує зарплату арбітра УПЛ за 2 роки

Сьогодні 16:24 615 0
Суддя назвав зарплату глави комітету арбітрів Лучі
Бондар: Лучі за місяць отримує зарплату арбітра УПЛ за 2 роки
#Бондар, #Лучі

Джерело - Чемпіон.

Арбітр з U-19 написав заяву і надіслав Лучано Лучі лист, що його гонорар не може покрити навіть дорогу.

Про це заявив колишній арбітр УПЛ Іван Бондар.

"Вже скільки років мусується питання з приводу підвищення заробітної плати. Лучі говорив: Якщо комусь не подобається - йдіть. Ми в одному човні, ми - одна сім'я, ми їмо суп з одного котла". Тільки у когось суп наваристий, на хорошому м'ясі, бутерброд з червоною або чорною ікрою, а хтось не може туди навіть шматочок м'яса кинути. Ситий голодного не зрозуміє. Він каже про один котел, але каструлі абсолютно різні.

Питання підвищення зарплати часто піднімалося, керівник себе так часто вивищував: Я піднімаю це питання всюди, на засіданнях клубів УПЛ і Першої ліги. Я знаю, що такого не було, одиничний випадок. Навіщо йому клопотати про нас? Він отримує близько півмільйона гривень на місяць (411 098 гривень - прим.), Це офіційні дані фіскальної служби Печерського району. Він за місяць отримує зарплату арбітра УПЛ за 2 роки, асистента арбітра УПЛ - за 4 роки. Це я вже не беру арбітрів Першої та Другої ліг. Він просто загнав арбітрів в злидні, закрив рот і нічого не дає сказати. Якийсь арбітр з Маріуполя або звідки, з U-19 написав заяву і надіслав Лучі лист, що його гонорар не може покрити навіть дорогу. Все, цей арбітр закінчив.

Я став арбітром УПЛ у 2013 році, ніколи не чув про хабарі суддям, тому що ми заробляли пристойні гроші на той час. 12 000 гривень було тоді, є і зараз. Тоді це було близько 1 500 доларів, це гонорар за один матч. І проїзд окремо був. Плюс матч дублів, це було близько 8 000 гривень. За місяць виходило від 3 до 5 тисяч доларів.

У Лучі свої інтереси, щоб йому щомісяця капало на картку, і він буде говорити на біле біле, а на чорне чорне. Арбітри загнані в злидні. Ми їмо з іншого котла, не з його, не з загального", - сказав Бондар.

Раніше, Динамо вимагає відлучити Лучано Лучі від футболу.

Коментарі ()
Произошла ошибка