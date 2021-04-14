Арбітр з U-19 написав заяву і надіслав Лучано Лучі лист, що його гонорар не може покрити навіть дорогу.

Про це заявив колишній арбітр УПЛ Іван Бондар.

"Вже скільки років мусується питання з приводу підвищення заробітної плати. Лучі говорив: Якщо комусь не подобається - йдіть. Ми в одному човні, ми - одна сім'я, ми їмо суп з одного котла". Тільки у когось суп наваристий, на хорошому м'ясі, бутерброд з червоною або чорною ікрою, а хтось не може туди навіть шматочок м'яса кинути. Ситий голодного не зрозуміє. Він каже про один котел, але каструлі абсолютно різні.

Питання підвищення зарплати часто піднімалося, керівник себе так часто вивищував: Я піднімаю це питання всюди, на засіданнях клубів УПЛ і Першої ліги. Я знаю, що такого не було, одиничний випадок. Навіщо йому клопотати про нас? Він отримує близько півмільйона гривень на місяць (411 098 гривень - прим.), Це офіційні дані фіскальної служби Печерського району. Він за місяць отримує зарплату арбітра УПЛ за 2 роки, асистента арбітра УПЛ - за 4 роки. Це я вже не беру арбітрів Першої та Другої ліг. Він просто загнав арбітрів в злидні, закрив рот і нічого не дає сказати. Якийсь арбітр з Маріуполя або звідки, з U-19 написав заяву і надіслав Лучі лист, що його гонорар не може покрити навіть дорогу. Все, цей арбітр закінчив.

Я став арбітром УПЛ у 2013 році, ніколи не чув про хабарі суддям, тому що ми заробляли пристойні гроші на той час. 12 000 гривень було тоді, є і зараз. Тоді це було близько 1 500 доларів, це гонорар за один матч. І проїзд окремо був. Плюс матч дублів, це було близько 8 000 гривень. За місяць виходило від 3 до 5 тисяч доларів.

У Лучі свої інтереси, щоб йому щомісяця капало на картку, і він буде говорити на біле біле, а на чорне чорне. Арбітри загнані в злидні. Ми їмо з іншого котла, не з його, не з загального", - сказав Бондар.