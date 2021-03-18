Динамо вимагає відлучити Лучано Лучі від футболу

Київське Динамо звернулося до Комітету з етики та чесної гри УАФ щодо образливих висловлювань Лучано Лучі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Даною заявою ФК Динамо Київ звернувся до Комітету з етики та чесної гри УАФ з метою здійснити перевірку щодо порушень Кодексу етики і чесної гри УАФ головою Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Надаємо у відкритий доступ повний текст заяви, з якою ФК Динамо звернувся до Комітету з етики і чесної гри УАФ", - йдеться у заяві Динамо.