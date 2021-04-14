Степаненко виділив важливість матчу проти Динамо

Шахтарю важливо перемогти Динамо у матчі 22 туру УПЛ.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Тарас Степаненко.

"Зрозуміло, що ми готуємося з подвійною відповідальністю. Для Шахтаря це завжди принциповий матч, тому кожен усвідомлює відповідальність і готується в повних кондиціях. Ми готуємося до Динамо з подвійними зусиллями.

Ми програли Суперкубок, в чемпіонаті виграли і зараз дуже важливий матч. Для нас - більше в плані іміджу, для них - в плані турнірної таблиці. Навіть при нічийному результаті це суттєво додасть їм шансів на чемпіонство, а нам потрібна тільки перемога. Ми будемо намагатися її здобути", - сказав Степаненко.