Лідс найближчим часом продовжить контракт з Б'єлсою

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса незабаром продовжить контракт з клубом. Нова угода буде розрахована до 2023 року.
Про це повідомляє Calciomercato.
Поточний контракт фахівця закінчується в кінці цього сезону.
Нагадаємо, що Б'єлса очолив Лідс у 2018-му році. У сезоні 2019/20 він привів команду до перемоги в Чемпіоншипі.
У цьому сезоні АПЛ Лідс після 31-го туру займає 10-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі 45 очок.
Раніше повідомлялося, що Аллегрі може замінити Б'єлсу в Лідсі.