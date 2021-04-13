Лідс найближчим часом продовжить контракт з Б'єлсою

Аргентинський фахівець продовжить роботу в клубі

Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса незабаром продовжить контракт з клубом. Нова угода буде розрахована до 2023 року.

Про це повідомляє Calciomercato.

Поточний контракт фахівця закінчується в кінці цього сезону.

Нагадаємо, що Б'єлса очолив Лідс у 2018-му році. У сезоні 2019/20 він привів команду до перемоги в Чемпіоншипі.

У цьому сезоні АПЛ Лідс після 31-го туру займає 10-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі 45 очок.

Раніше повідомлялося, що Аллегрі може замінити Б'єлсу в Лідсі.