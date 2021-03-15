Лідс хоче призначити Аллегрі в разі відходу Б'єлси влітку

Джерело - Sport Arena.
Керівництво Лідс Юнайтед розглядає можливість призначення на посаду тренера Массіміліано Аллегрі наступного літа.
Про це повідомляє Goal.com.
Тренерська рокіровка може відбутися в тому випадку, якщо нинішній наставник Лідса Марсело Б'єлса вирішить покинути команду в кінці сезону.
Раніше була інформація, що в призначенні Аллегрі зацікавлений Шахтар, проте пізніше цю інформацію спростували в донецькому клубі.
Алегрі не тренував після відходу з Ювентуса в травні 2019 року. Разом з бьянконері він п'ять разів вигравав чемпіонат Італії і двічі виводив команду в фінал Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Челсі не зміг дотиснути Лідс.