У лідера Реала виявили коронавірус

Джерело - realmadrid.com.
Захисник і капітан мадридського Реала Серхіо Рамос здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Попри зараження COVID-19, Рамос і так би не зіграв в завтрашньому матчі проти Ліверпуля через м'язову травму. З цієї ж причини він пропустив Ель Класіко з Барселоною.
35-річний захисник в нинішньому сезоні зіграв у 20 матчах за мадридців у всіх турнірах, забивши чотири голи і зробивши одну результативну передачу.
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