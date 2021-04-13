У лідера Реала виявили коронавірус

Капітан Реала здав позитивний тест на коронавірус.

Захисник і капітан мадридського Реала Серхіо Рамос здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Попри зараження COVID-19, Рамос і так би не зіграв в завтрашньому матчі проти Ліверпуля через м'язову травму. З цієї ж причини він пропустив Ель Класіко з Барселоною.

35-річний захисник в нинішньому сезоні зіграв у 20 матчах за мадридців у всіх турнірах, забивши чотири голи і зробивши одну результативну передачу.

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