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Визначився найдорожчий клуб світу

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Визначився найдорожчий клуб світу
#Барселона, #Реал, #Баварія

Джерело - suspilne.media.

Барселона очолила рейтинг найдорожчих клубів світу.

Про це повідомляє Forbes.

Каталонський клуб у рейтингу випередив Реал - його вартість оцінюється у 4.76 млрд доларів.

Найбільше представництво у рейтингу мають англійські клуби. Шість представників англійської Прем'єр-ліги - Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал та Тоттенгем опинилися у топ-10. Ще три клуби Евертон (13-е місце), Вест Гем (18-е) та Лестер (19-е) потрапили до топ-20.

ТОП-10 рейтингу Forbes:

1. Барселона (Іспанія) - 4.76 млрд доларів (зростання на 18%, дохід у 2020-му - 792 млн доларів).
2. Реал (Іспанія) - 4.75 млрд доларів (зростання на 12%, дохід у 2020-му - 792 млн доларів).
3. Баварія (Німеччина) - 4.215 млрд доларів (зростання на 39%, дохід у 2020-му - 703 млн доларів).
4. Манчестер Юнайтед (Англія) - 4.2 млрд доларів (зростання на 10%, дохід у 2020-му - 643 млн доларів).
5. Ліверпуль (Англія) - 4.1 млрд доларів (зростання на 88%, дохід у 2020-му - 619 млн доларів).
6. Манчестер Сіті (Англія) – 4 млрд доларів (зростання на 49%, дохід у 2020-му - 609 млн доларів).
7. Челсі (Англія) - 3.2 млрд доларів (зростання на 24%, дохід у 2020-му - 520 млн доларів).
8. Арсенал (Англія) - 2.8 млрд доларів (зростання на 23%, дохід у 2020-му - 430 млн доларів).
9. ПСЖ (Франція) - 2.5 млрд доларів (зростання на 129%, дохід у 2020-му - 599 млн доларів).
10. Тоттенгем (Англія) - 2.3 млрд доларів (зростання на 42%, дохід у 2020-му - 494 млн доларів).
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