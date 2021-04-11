Зідан: Реал переміг Барселону заслужено

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "вершкових"

Джерело - Marca.

Мадридський Реал у 30 турі Ла-Ліги вдома обіграв каталонську Барселону.

Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан прокоментував перемогу своєї команди.

"У мене дуже хороші відчуття. Ми розпочали здорово і в підсумку здобули заслужену перемогу. У нас було багато шансів забити третій м'яч. У кожного своя думка щодо ситуації з падінням Брейтвейта, але я думаю, що якщо рефері не призначає пенальті, то це тому, що підстав немає", - заявив французький фахівець.

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"Важливим є те, що ми зробили на полі. Нам довелося непросто, тому що Барселона сильна. Але не можна все списувати на суддю".

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"З точки зору боротьби за чемпіонство нічого не змінилося. Попереду, як і раніше багато матчів. Зараз нам потрібно відпочити після двох важких ігор. Не знаю, що буде в кінці сезону, з точки зору фізичної готовності ми на межі", - сказав Зідан.

Нагадаємо, Куман залишився незадоволеним суддівством в Ель-Класіко.