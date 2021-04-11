Мессі не забиває Реалу майже 3 роки

Аргентинець не відзначається результативними діями вже 7 матч поспіль

Джерело - Чемпіон.

Реал у 30 турі Ла-Ліги вдома обіграв Барселону.

Капітан каталонців Ліонель Мессі провів на полі 90 хвилин, проте голів не забивав.

За останні сім матчів проти столичного клубу нападник провів на полі 567 хвилин і не відзначився результативними діями.

За цей час Мессі завдав 21 удар по воротах Реала, 8 з них у площину.

В останній раз аргентинець забивав у класіко в травні 2018 року.

😓 Lionel Messi vs Real Madrid desde su último gol en #ElClásico (mayo de 2018):



7 Partidos

567 minutos

0 goles/asistencias

21 disparos (8 a puerta)

2,98 goles proyectados pic.twitter.com/v5R07ZRRIM — ESPN Datos (@ESPNDatos) April 10, 2021

Нагадаємо, Куман залишився незадоволеним суддівством в Ель-Класіко.