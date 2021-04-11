Мессі не забиває Реалу майже 3 роки

Джерело - Чемпіон.
Реал у 30 турі Ла-Ліги вдома обіграв Барселону.
Капітан каталонців Ліонель Мессі провів на полі 90 хвилин, проте голів не забивав.
За останні сім матчів проти столичного клубу нападник провів на полі 567 хвилин і не відзначився результативними діями.
За цей час Мессі завдав 21 удар по воротах Реала, 8 з них у площину.
В останній раз аргентинець забивав у класіко в травні 2018 року.
😓 Lionel Messi vs Real Madrid desde su último gol en #ElClásico (mayo de 2018):— ESPN Datos (@ESPNDatos) April 10, 2021
7 Partidos
567 minutos
0 goles/asistencias
21 disparos (8 a puerta)
2,98 goles proyectados pic.twitter.com/v5R07ZRRIM
Нагадаємо, Куман залишився незадоволеним суддівством в Ель-Класіко.