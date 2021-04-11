Куман: Барселоні знову доведеться змиритися з поганим суддівством

Мадридський Реал у 30 турі Ла-Ліги вдома обіграв каталонську Барселону.

Головний тренер "блаугранас" Рональд Куман прокоментував цей поєдинок.

"Думаю, що якщо ви дивилися матч і ви з Барселони, то зараз ви розлючені і незадоволені двома рішеннями арбітра. У першому таймі ми погано грали і в атаці, і в захисті. У другому стало краще, і я лише хотів би попросити суддю приймати правильні рішення", - заявив коуч.

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"У тій ситуації з падінням Брейтвейта треба було призначати пенальті, а з чотирьох доданих хвилин дві з половиною рефері витратив на свою рацію. Пенальті був явний. Але в черговий раз нам доведеться змиритися з тим, що сталося і замовкнути. Я не розумію, навіщо в Іспанії потрібен ВАР?", - сказав Куман.