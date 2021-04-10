Реал переміг Барселону та очолив Ла-Лігу

Джерело - Чемпіон.
Реал у 30 турі Ла-Ліги вдома обіграв Барселону.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Мадридці першими відрили рахунок у матчі - нападник Карім Бензема забив ефектний гол п'ятою після передачі Лукаса Васкеса. Ще у першому таймі рахунок подвоїв Тоні Кроос, коли після удару зі штрафного м'яч з рикошетом залетів у ворота Тер Штегена.
Барселона скоротила відставання у другій половині гри, коли після прострілу Альби ворота Куртуа розстріляв Мінгуеса.
Відзначимо, що Реал догравав матч у меншості - на 90+1 хвилині арбітр за другу жовту картку вилучив Каземіро.
Перемога дозволила Реалу набрати 66 очок та очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.
Реал Мадрид – Барселона 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 13 Бензема, 2:0 – 28 Кроос, 2:1 – 60 Мінгуеса
Раніше, Уеска обіграла Ельче у битві аутсайдерів Ла-Ліги.