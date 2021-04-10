Куман про матч з Реалом: Нам потрібні найкращий Мессі та Барселона

Мадридський Реал та каталонська Барселона продовжують боротьбу за титул Ла-Ліги.

Про це заявив наставник "балугранас" Рональд Куман.

"Останнім часом ми домоглися хороших результатів, команда впевнена в собі. Має бути відмінна гра проти Реала, який додав за сезон, і ми боремося за максимум, для нас обох - це перемога в Ла-Лізі. Сподіваюся, Мессі знову зіграє вирішальну роль. Нам потрібні найкращий Мессі і найкраща Барса. Треба зробити все ідеально", - сказав Куман