 Реал - Барселона: смотреть онлайн матч 10.04.2021 - megogo | Футбол | Champion.com.ua
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Реал - Барселона: онлайн-трансляція матчу 30 туру Ла-Ліги. LIVE

Сьогодні 08:05 196 0

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал приймає Барселону в черговому іспанському Ель Класіко в рамках 30 туру чемпіонату Іспанії. Матч відбудеться в суботу, 10 квітня, о 22:00 за київським часом. 

Пряма трансляція поєдинку в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Реал - Барселона в прямому ефірі дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі Вершкові здобули впевнену виїзну перемогу - 1:3. У 29 турі Реал без проблем здолав Ейбар (2:0), а Барселона на останній хвилині вирвала перемогу у Вальядоліда (1:0). Після 29 турів команди знаходяться поряд у турнірній таблиці - Реал з 63 очками посідає 3 сходинку, Барселона з 65 на 2 місці.

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