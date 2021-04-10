Реал - Барселона: онлайн-трансляція матчу 30 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал приймає Барселону в черговому іспанському Ель Класіко в рамках 30 туру чемпіонату Іспанії. Матч відбудеться в суботу, 10 квітня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Реал - Барселона в прямому ефірі дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі Вершкові здобули впевнену виїзну перемогу - 1:3. У 29 турі Реал без проблем здолав Ейбар (2:0), а Барселона на останній хвилині вирвала перемогу у Вальядоліда (1:0). Після 29 турів команди знаходяться поряд у турнірній таблиці - Реал з 63 очками посідає 3 сходинку, Барселона з 65 на 2 місці.