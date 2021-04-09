Каштру: Шахтар втратив деякі важливі принципи гри

Шахтар очікує непростого матчу проти Маріуполя в УПЛ.

Про це розповів головний тренер гірників Луїш Каштру.

"Якої гри очікую від Маріуполя? Матчі завжди непрості, суперники дуже мотивовані, енергійні. Маріуполь має всі якості, колектив є чудово орієнтованим тренером: любить володіти м'ячем, підключати до атаки велику кількість футболістів. Майбутня зустріч вимагає від нас величезної уваги й самовіддачі.

Було багато матчів і велика інтенсивність. На жаль, ми втратили деякі важливі принципи гри – зараз усі їх повторюємо та відпрацьовуємо. Сподіваємось поставити гарну крапку в чемпіонаті, знов додати у своїй грі.

Кадрова ситуація? Майже всі готові. Деякі хлопці ще травмовані, інші відновлюються. Часто, якщо ми бачимо, що гравець тренується, це не означає, що він готовий. Принаймні він починає процес роботи, що приведе його до гри або ні. Побачимо. Зараз ми переживаємо такий процес із деякими футболістами", - розповів Каштру.