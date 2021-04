Донецький Шахтар зацікавлений у поверненні головного тренера Паулу Фонсеки.

Про це повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

Наполі та Фіорентина також цікавляться головним тренером Роми та екснаставником гірників.

Per #Fonseca interesse esplorativo da parte di #Fiorentina #Napoli e #Shakhtar che spinge per un ritorno. La #Roma difficilmente lo confermerà, e contatta #Sarri. Il sogno, però proibito per i giallorossi vista la concorrenza, ha il nome di #Nagelsmann @tvdellosport