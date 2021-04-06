Моурінью назвав головну трансферну ціль Тоттенгема

Фахівця потрібен Карлос

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Жозе Моурінью визначився з головною трансферною метою майбутнього літа.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Спеціаліст хоче, щоб шпори підписали 28-річного бразильського захисника Севільї Дієго Карлоса.

Карлос захищає кольори Севільї з літа 2019 року після переходу з французького Нанта за €15 мільйонів. У поточному сезоні Дієго провів за іспанську команду 38 матчів у всіх турнірах, де забив один гол. Карлос виступає на позиції центрального захисника.

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Контракт гравця з Севільєю розрахований до літа 2024 року. Орієнтовна вартість Дієго складає €50 мільйонів.

Нагадаємо, Тоттенгем втратив перемогу над Ньюкаслом.