Джерело - Чемпіон.
У матчі 20 туру УПЛ Олександрія прийме київське Динамо.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Олександрія: Паньків, Баболго, Ковалець, Третьяков, Мірошніченко, Лучкевич, Сітало, Пашаєв, Гречишкін, Банада, Бондаренко
Запасні: Білик, Мельник, Стецьков, Калюжний, Дришлюк, Глоба, Шастал, Новіков, Устименко
Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Миколенко, Караваєв, Забарний, Буяльський, Бєсєдін, Кендзьора
Запасні: Бойко, Шепелєв, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Родрігес, Сідклей, Тимчик, Сирота
Поєдинок розпочнеться о 19:30.