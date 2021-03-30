Найдорожчий гравець Лідса хоче залишити клуб

Родріго хоче повернутися до Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Іспанський легіонер англійського клубу Лідса Родріго Морено Мачадо незадоволений своїм становищем у команді й хоче перейти під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Fichajes.

Центральний нападник перейшов до білих із Валенсії за 36 мільйонів доларів у серпні 2020 року, але його перший сезон у Прем'єр-лізі обірвали травми.

Зараз 30-річний Родріго хоче повернутися до Іспанії, бо розчарувався своєю роллю в команді під керівництвом наставника Марсело Б’єлси.

Контракт іспанця передбачає співпрацю з Лідсом до середини 2024 року. Трансферна вартість Родріго Морено - 20 млн євро.

Цього сезону він відіграв 22 матчі за Лідс, відзначився 3 голами й однією передачею, що завершилася взяттям воріт.

Нагадаємо, Лідс переміг Фулгем.