Найдорожчий гравець Лідса хоче залишити клуб

Джерело - Чемпіон.
Іспанський легіонер англійського клубу Лідса Родріго Морено Мачадо незадоволений своїм становищем у команді й хоче перейти під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє Fichajes.
Центральний нападник перейшов до білих із Валенсії за 36 мільйонів доларів у серпні 2020 року, але його перший сезон у Прем'єр-лізі обірвали травми.
Зараз 30-річний Родріго хоче повернутися до Іспанії, бо розчарувався своєю роллю в команді під керівництвом наставника Марсело Б’єлси.
Контракт іспанця передбачає співпрацю з Лідсом до середини 2024 року. Трансферна вартість Родріго Морено - 20 млн євро.
Цього сезону він відіграв 22 матчі за Лідс, відзначився 3 голами й однією передачею, що завершилася взяттям воріт.
Нагадаємо, Лідс переміг Фулгем.